O deputado estadual Cláudio Ferreira (PL), pré-candidato a prefeito de Rondonópolis, defende uma gestão municipal mais alinhada com o empresariado local e a ruptura do modelo político que vem dominando a cidade há várias eleições.

Ele já foi candidato ao cargo em 2020 e ficou em terceiro lugar no pleito, se elegendo em 2022 como deputado estadual, despontando como um dos favoritos nessa eleição deste ano.

Ferreira diz que é o pré-candidato natural de seu partido e que tem se movimentado nos bastidores para garantir uma boa base de apoio político para o seu intento.

“Sou pré-candidato do maior partido do Brasil e a população de Rondonópolis pede que eu seja candidato. Esse é o momento oportuno para o diálogo e eu tenho conversado muito com todos os setores da sociedade, sem radicalismos. Nós também vamos conversar com outras legendas e vamos procurar chegar a um consenso de qual seria a candidatura mais viável”, afirmou.

Alinhado à chamada direita conservadora, o pré-candidato liberal tem defendido a união dessas forças políticas no pleito que se avizinha e critica aqueles pré-candidatos que insistem em manter suas pré-candidaturas a qualquer custo.

“Nesse momento é natural que tenhamos muitos nomes se colocando como pré-candidatos, mas eu acho muita arrogância alguém dizer que é candidato e pronto. Creio que um candidato a prefeito, governador ou presidente tem que ter humildade. Uma candidatura dessas não pode brotar unicamente de um desejo pessoal. Ela depende de apoio partidário, tempo de TV, da aceitação dessa candidatura e outros fatores”, apontou.

Sobre a sua pré-candidatura, ele diz que ela vem para romper um ciclo que começou na política local em 1982, com a eleição de Carlos Bezerra para prefeito da cidade.

“Eu sou um pré-candidato de oposição ao prefeito, construí meu caminho na política me opondo ao sistema como o Zé do Pátio conduz as coisas em Rondonópolis. Nossa pré-candidatura representa a interrupção de uma longa história de domínio de um só lado na política. Nós discordamos dessa política antiempresarial e antiempreendedora e entendo que a cidade não precisa só crescer, ela precisa se desenvolver”, criticou.