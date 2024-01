Os partidos que formam a Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) realizam, na noite de hoje (26), uma plenária para discutir a sucessão municipal.

Marcada para começar às 19h, a plenária, que, além da sucessão do prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB), também tratará da formação de chapa para disputa de cadeiras na Câmara Municipal, será realizada na “Casa da Resistência”, sede do diretório municipal do PT, localizada na Avenida Ary Coelho, próximo da Carolina Veículos.

“Será a nossa primeira plenária deste ano e vamos discutir lá o lançamento da nossa candidatura a prefeito e a composição da nossa chapa proporcional”, disse o presidente do diretório municipal do PT, Wendell Girotto.

“A plenária é aberta para militância dos partidos da federação, dos movimentos sociais e populares da cidade. Enfim, é aberto para todas e todos que queiram participar desta discussão sobre o futuro da nossa cidade”, completou Girotto.

Pelo que apurou o A TRIBUNA, além do empresário Carlos Ernesto Augustin, o Teti, que está sendo colocado como pré-candidato a prefeito pelo PT, a plenária terá também a presença do ex-prefeito Percival Muniz e de sua esposa Ana Carla Muniz.

Muniz cada vez mais dá sinais que voltou com disposição de participar ativamente da cena política local novamente. Como já noticiou o A TRIBUNA, ele recentemente marcou presença no encontro de lideranças de partidos das chamadas forças progressistas da cidade, no domingo passado, em uma fazenda na região da Serra da Petrovina, que é de propriedade de Teti.

O encontro realizado com objetivo de buscar convergência em torno de uma candidatura única dos partidos das “forças progressistas” fez, na verdade, embaralhar ainda mais as cartas do jogo dentro grupo, que tem, além de Teti, outros dois pré-candidatos lançados: o diretor-geral do Sanear, Paulo José (PSB), e o vice-prefeito Aylon Arruda (PSD).

Além dos pré-candidatos do grupo que reúne hoje 11 partidos e do ex-prefeito Percival, o encontro, que agitou a política local, contou com as presenças do Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro (PSD); do prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB), da diretora-executiva da Conab, Rosa Neide (PT); dos deputados estaduais Valdir Barranco (PT) e Ondanir Bortolini, o Nininho (PSD); do presidente da Câmara Municipal, vereador Júnior Mendonça (PT); e do ex-prefeito e ex-governador Rogério Salles (PSDB); entre outros.

O casal Muniz é filiado hoje ao MDB, que tem como pré-candidato a prefeito o deputado Thiago Silva. Mas, como também já noticiou o A TRIBUNA, há uma articulação em andamento para que tanto Percival como Ana Carla se filiem a um dos partidos da federação, visando a participação dos dois no processo eleitoral deste ano.

Embora negue veementemente o interesse em disputar a eleição este ano para governar Rondonópolis pela quarta vez, o reaparecimento do ex-prefeito Percival Muniz no cenário político local fez com que surgissem especulações de que ele poderia vir a ser um nome da federação colocado para disputar a prefeitura.

Além disso, surgiram rumores de que a ex-secretária de Educação, Ana Carla Muniz, possa ser também uma opção para ser indicada como vice.