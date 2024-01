Devido ao início das chuvas, erosões que se formaram na Avenida Bandeirantes, na pista e na cabeceira da ponte sobre o Córrego Lajeadinho, estão colocando a segurança dos motoristas que passam pela via em risco. O problema mais grave está na cabeceira da ponte do sentido Jardim das Flores ao Centro, que já está comprometida.

- Publicidade -

Motoristas que passam pela avenida diariamente já haviam notado a situação, mas com a chuva dos últimos dias, o problema se agravou e, até a tarde de ontem (15), nem mesmo uma sinalização para alertar sobre os perigos foi colocada no local. O Município também não se posicionou sobre o problema.