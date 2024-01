A Universidade Federal de Rondonópolis oferecerá este ano 1.213 vagas nos seus 21 cursos de graduação presencial por meio do processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), do Ministério da Educação (MEC).

Os interessados em se candidatarem às vagas devem acessar o site do SiSU para fazer sua inscrição entre os dias 22 e 25 de janeiro, até as 23h59min no horário de Brasília.

De acordo com informação divulgada pelo site da instituição de ensino superior, desse total serão destinadas 593 vagas para ampla concorrência e 620 vagas nas diferentes modalidades de ações afirmativas.