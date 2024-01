Com a proximidade do início do Campeonato Mato-grossense e as demais competições nacionais que serão disputadas pelo União Esporte Clube ao longo do ano, o problema da iluminação do Estádio Municipal Engenheiro Luthero Lopes volta a causar preocupação.

Mesmo com várias promessas em 2023 de que a questão seria resolvida, 2024 foi iniciado com a mesma pendência. A falta de iluminação adequada obriga a realização de partidas em horário com iluminação natural, o que acaba afastando o torcedor do estádio e provocando grande desgaste físico nos atletas e profissionais envolvidos.

Agora a Prefeitura de Rondonópolis publicou no Diário Oficial um aviso de licitação para a construção de torres e modernização do sistema de iluminação do estádio.

A concorrência será realizada no dia 31 de janeiro, às 14h. Com todos os trâmites que envolvem uma licitação, chegando até o momento do início das obras, tudo indica que o novo sistema não estará pronto para o início das competições nacionais.

A situação acaba por prejudicar o time local, visto que nos últimos anos o União por muito pouco não precisou realizar os jogos válidos por competições nacionais com seu mando de campo em outras cidades, já que os critérios da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a realização de partidas no estádio não estão sendo atendidos.

SÉRIE D E COPA DO BRASIL

A previsão da CBF é que a Série D do Campeonato Brasileiro tenha início no dia 21 de abril, seguindo até 29 de setembro. Já quanto a Copa do Brasil, o início está previsto para o dia 21 de fevereiro. Neste caso, o Luthero Lopes certamente não terá o sistema de iluminação exigido pela confederação.

Vale lembrar que o União está no Pote E do sorteio, que será realizado neste mês de janeiro, junto ao Asa de Arapiraca-AL, Real Noroeste-ES, Moto Club-MA, Maringá-PR, Sousa-PB, Fluminense-PI, Águia de Marabá-PA, Cianorte-PR e Marcílio Dias-SC.

Os times que estão no Pote E vão enfrentar as equipes que estão no Pote A, composto por Corinthians, Fortaleza, América-MG, Internacional, Bahia, Atlético-GO, Cruzeiro, Cuiabá, Coritiba e Vasco.

Com a possibilidade do União enfrentar uma grande equipe em casa, possibilitando ao morador de Rondonópolis ver de perto um time tradicional jogando na cidade, a falta de iluminação adequada coloca em risco a chance e pode obrigar o Colorado a jogar em outro município, o que seria decepcionante.