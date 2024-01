A Prefeitura de Rondonópolis realiza, na próxima semana, o chamamento público de empresas interessadas na execução de projeto e construção de dois novos residenciais populares na cidade.

Dentro do programa “Minha Casa, Minha Vida”, do Governo Federal, os residenciais serão construídos nas imediações do antigo aeroporto e no Loteamento Padre Miguel.

O chamamento público será realizado em duas datas, dias 16 e 17/1. Esta modalidade faz parte da nova Lei de Licitações, que é de 2021.

Neste caso, a Administração Pública convoca interessados na prestação dos serviços para que, uma vez atendidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou entidade para executar o objeto quando convocados.

Desde a primeira gestão da ex-presidente Dilma Rousseff Rondonópolis não é contemplada com um novo residencial voltado para população de baixa renda. Agora serão 376 novas unidades habitacionais, distribuídas entre casas e apartamentos.

No Loteamento Setor Rodoviária, que fica na região do antigo aeroporto, serão 176 unidades habitacionais distribuídas em empreendimento vertical, com apartamentos de 41,50 metros quadrados. Já as 200 casas, com 40,00 metros quadrados, serão construídas no Loteamento Padre Miguel, que fica ao lado do bairro Lúcia Maggi.

Ambos os residenciais têm por finalidade o atendimento exclusivo da necessidade de moradia da população de baixa renda. Eles devem atender beneficiários da faixa 1, que são famílias que, além de baixa renda, estão em situação de vulnerabilidade ou vivem em áreas de risco. Todos os beneficiários precisam estar inscritos no programa habitacional da Prefeitura.

Rondonópolis foi um dos únicos municípios de Mato Grosso que obteve a aprovação das propostas de contratação para construção de residenciais do programa Minha Casa Minha Vida como ente público.

A cidade também tem em andamento as obras do Residencial Celina Bezerra, parte 2, que foram retomadas, e 1.152 apartamentos estão em fase de execução dos acabamentos internos para serem entregues às famílias beneficiárias.