Levantamento feito pelo A TRIBUNA junto aos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra que Rondonópolis pode chegar aos 200 mil eleitores em 2028, quando serão realizadas eleições municipais, passando a contar por isso com segundo turno.

Atualmente, a cidade conta com 170.658 eleitores aptos a votar, segundo número atualizado em dezembro de 2023 pelo TSE. Essa quantidade deve ainda aumentar até as eleições municipais deste ano, que acontecem em outubro, uma vez que os eleitores podem fazer suas inscrições eleitorais, transferências de domicílio e regularização até o mês de maio.

Conforme o levantamento do A TRIBUNA, com 244.911 habitantes, Rondonópolis teve um aumento aproximado de 27,36% no número de eleitores em 9 anos.