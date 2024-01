1 de 2

A Câmara Municipal de Rondonópolis, através de seu presidente, vereador Júnior Mendonça (PT), decidiu não devolver parte (sobra) do duodécimo para os cofres públicos em 2023, por entender que os recursos devem ser investidos na qualidade de vida da população.

Com recursos próprios a Câmara vai construir um Centro Pluricultural que vai contemplar cerca de três mil metros de área construída, em um terreno que fica em frente à Câmara Municipal, no bairro La Salle.

O complexo deve contemplar um teatro, museu, cinema, salas de múltiplo uso e concha acústica ao ar livre, que deve prestigiar o segmento cultural de Rondonópolis e cidades da região.

“Nosso projeto vai ao encontro a um antigo anseio da comunidade, que precisa ter um espaço voltado a cultura e lazer. Nossa ideia é que todos artistas e cidadãos comuns possam se beneficiar deste investimento que tem como único propósito, aumentar o nível de qualidade de vida do nosso povo. Além disso, Rondonópolis amadureceu, já é uma senhora de 70 anos e precisa contar sua história”, Júnior Mendonça.

Ainda segundo o presidente, deve ser criada através da Escola do Legislativo (ELROO), uma Fundação a ser a responsável pela curadoria do Centro.

Além das salas destinadas às reuniões, também vai funcionar no espaço a Procuradoria da Mulher e da Família. Segmentos da sociedade civil organizada vão poder usar o espaço para a realização de eventos e reuniões.

A licitação da obra já aconteceu, sendo vitoriosa a empresa Imperial Obras e Empreendimentos. A obra orçada em R$ 16.532.080,58 terá início nos próximos dias, com prazo para entrega total em 15/03/2026.

O contrato contempla a execução da obra com a finalidade de construção em alvenaria e estrutura mista, com três pavimentos, com lajes, elevador e escada, concreto armado para funcionamento do museu, Escola do Legislativo e teatro, auditório, cobertura com concha acústica dotada de estacionamento no pavimento térreo. A obra deve totalizar 2.688,71 metros quadrados de área construída.