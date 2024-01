O Plano Diretor de Rondonópolis deve voltar a ser assunto na sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Rondonópolis desta quarta-feira (17).

Após um pedido de vistas do vereador Subtenente Guinâncio (PSDB), em dezembro passado, a leitura do plano deve ser realizada hoje para que o mesmo entre na pauta de votação na próxima sessão ordinária, no dia 24 de janeiro.

O projeto de Lei Complementar do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Rural e Ambiental do Município de Rondonópolis era guardado para ser apreciado na última sessão ordinária de 2023.

Porém, devido ao pedido de vistas de Guinâncio, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa de Leis, o prazo regimental de 15 dias para a devolução coincidiu com o recesso de fim de ano. Por isso, o tema volta para as discussões somente nesta quarta.