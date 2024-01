Rondonópolis ficou de fora da lista do Ministério da Saúde das cidades brasileiras que terão vacinação contra a dengue a partir de fevereiro. O órgão federal divulgou ontem (25) a lista dos estados e cidades onde a vacinação será realizada nesta primeira fase.

Nenhum município de Mato Grosso foi incluído. Em Rondonópolis, conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde, 40 casos de dengue foram registrados neste mês de janeiro. Em 2023, foram mais de 2 mil.

Segundo o Ministério da Saúde, as regiões selecionadas para receberem às vacinas atendem a três critérios: são formadas por municípios de grande porte, com mais de 100 mil habitantes; registram alta transmissão de dengue no período 2023-2024; e têm maior predominância do sorotipo DENV-2. Conforme a lista, 16 estados e o Distrito Federal têm cidades que preenchem os requisitos.

Serão vacinadas, de acordo com a pasta, as crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, faixa etária que concentra maior número de hospitalização por dengue – 16,4 mil de janeiro de 2019 a novembro de 2023, depois das pessoas idosas, grupo para o qual a vacina não foi autorizada pela Anvisa. O esquema vacinal será composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas.

A definição de um público-alvo e regiões prioritárias para a imunização foi necessária, ainda conforme o Ministério, em razão da capacidade limitada de fornecimento de doses pelo laboratório fabricante da vacina.