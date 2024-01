O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2024 de Rondonópolis virá com aumento de 3,85% em relação ao ano passado. O percentual é relativo à correção da inflação do período compreendido entre o mês de dezembro de 2022 e novembro de 2023 e o Decreto que definiu o percentual foi publicado no Diário Oficial do dia 28 de dezembro passado.

Esse percentual corresponde ao acumulado no período de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

A correção da Planta de Valores Genérica dos Terrenos e Construções no Município é feita todos os anos automaticamente pela Prefeitura, sem a necessidade de aprovação por parte dos vereadores, e é uma recomendação dos órgãos fiscalizadores, para que esses percentuais não se acumulem e acabem por serem cobrados dos proprietários de imóveis de uma só vez.

Em 27 de setembro do ano passado, os vereadores rejeitaram um projeto de lei do Executivo que visava aumentar o IPTU em diversas regiões da cidade, como a região central e os novos condomínios de alto padrão construídos nos últimos anos, com alguns casos que mais que dobravam o valor do Imposto cobrado de algumas residências.

A ideia desse projeto, e outro aprovado em 2022, era corrigir a Planta de Valores Genérica dos Terrenos e Construções da área central e de alguns bairros mais próximos do centro da cidade que estariam pagando valores proporcionalmente menores que de bairros mais antigos e periféricos.

Nesse caso, os imóveis teriam se valorizado nos últimos anos, mas o valor pago pelo IPTU estaria desatualizado.

Mesmo com a reprovação do projeto pela maioria dos vereadores no ano passado, a proposta que aumenta o IPTU nesses locais somente poderá voltar para a Câmara este ano. Ainda não há notícias sobre quando o IPTU 2024 estará disponível para ser pago.