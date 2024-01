Ainda de acordo com a informação, a Secretaria de Habitação e Urbanismo está acompanhando as famílias e segue analisando a situação de cada uma para verificar como auxiliá-las.

Ainda de acordo com a informação, a Secretaria de Habitação e Urbanismo está acompanhando as famílias e segue analisando a situação de cada uma para verificar como auxiliá-las.

De acordo com informações obtidas pela reportagem, após a retirada das famílias dos lugares onde estavam, para não encaminhá-las para locais provisórios como um ginásio, foi decidido que seria melhor levá-las para a área ao lado do Maria Amélia.

Diversas famílias foram levadas pela Prefeitura para terrenos que ficam ao lado do Residencial Maria Amélia, loteamento de interesse social destinado às famílias de baixa renda, e que seriam destinadas para uma segunda etapa do loteamento.

Não há a informação de que essas famílias poderão ou não continuar morando no local improvisado, que já conta com água encanada, mas não tem as demais estruturas como rede de luz, esgotamento sanitário, asfalto e outras previstas em lei, como já ocorreu na primeira etapa desse e de outros residenciais de interesse social.

Saiba mais

O Residencial Maria Amélia não é o primeiro residencial criado pela administração do prefeito José Carlos do Pátio (PSB), que já criou da mesma forma bairros como o Antônio Geraldini, o Alfredo de Castro I e II, além do próprio Maria Amélia, que foi criado no ano de 2021, onde inicialmente foram assentadas 430 famílias que moravam anteriormente em áreas públicas ocupadas e outras que viviam de favor com parentes ou pagando aluguel.

Todos esses loteamentos foram criados pelo poder público municipal com a intenção de diminuir o déficit habitacional na cidade, mas todos os terrenos foram entregues para os moradores sem o mínimo de infraestrutura exigida por lei, como ruas asfaltadas, redes de água e energia elétrica, escolas, creches, postos de saúde e outras estruturas essenciais para a população, que só foram chegar nesses bairros depois de anos de sofrimento dessas comunidades.