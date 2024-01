“Estamos analisando com muito cuidado até que ponto isso possa vir a ser uma interferência do Executivo no trabalho do legislativo, para que a gente possa, depois dessa análise, adotar essa ou aquela medida caso seja necessário”, apontou o vereador.

“Estamos analisando com muito cuidado até que ponto isso possa vir a ser uma interferência do Executivo no trabalho do legislativo, para que a gente possa, depois dessa análise, adotar essa ou aquela medida caso seja necessário”, apontou o vereador.

Neste primeiro momento, segundo o vereador, o que causa estranheza, além dos parlamentares não terem conhecimento de que um decreto neste sentido seria publicado, é o fato de que o Executivo tinha conhecimento que as emendas impositivas iriam ser realizadas e se optou em fazer essa regulamentação após a aprovação das mesmas.

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, vereador Subtenente Guinancio, destacou o que salta aos olhos é que o decreto de regulamentação das emendas saiu de forma superveniente, ou seja, depois de já aprovadas as emendas, bem como a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2024 pela Casa de Leis.

O prefeito José Carlos do Pátio publicou um decreto municipal regulamentando os procedimentos para a execução das Emendas Parlamentares Individuais Impositivas (EPII). O Decreto nº 11.894, de 16 de janeiro de 2024, pegou os vereadores de surpresa.

O decreto publicado pelo poder Executivo nesta semana estabelece as regras para que as emendas impositivas dos vereadores sejam executadas, indicando prazos e as normas que devem ser seguidas e os elementos técnicos que podem impedir a execução das emendas propostas.

O documento ainda determina que a Secretaria Municipal de Governo será o órgão responsável por receber as emendas, além de verificar a conformidade, especificidades e critérios técnicos, emitindo o respectivo parecer para a execução ou não das emendas.

Também abre a possibilidade a criação de grupos de trabalho para a avaliação e execução das emendas com a participação de outros órgãos da administração pública municipal, inclusive, autarquias e empresas públicas.

Emendas impositivas

As emendas parlamentares individuais impositivas, que são de execução obrigatória para o poder executivo, foram incluídas na legislação municipal no ano passado pelos vereadores e, passaram a valer, pela primeira vez, no orçamento de 2024.

Cada um dos 21 vereadores de Rondonópolis terá R$ 1,693 milhão em emendas impositivas previstas para serem executadas na Lei de Orçamentária Anual (LOA) de 2024.

Obrigatoriamente, metade desse recurso, que cada um dos vereadores têm direito, precisa ser direcionada para ações na área da saúde. A outra metade pode ser aplicada em áreas diversas.

Embate entre executivo e legislativo

Na reta final de 2023, a publicação do veto do prefeito ao prazo estabelecido pelos vereadores para a execução das emendas – 30 de junho – durante o recesso da Câmara gerou mal estar com o legislativo e a possibilidade de abertura de CEI (Comissão Especial de Inquérito) chegou a ser aventada pelos parlamentares.

Porém, a atitude do prefeito foi amenizada após a sessão extraordinária que derrubou o veto e a possibilidade de investigação não teve prosseguimento na Casa de Leis.

O problema acabou sendo superado e a possibilidade da CEI não prosperou até mesmo entre parlamentares da oposição.