Pré-candidato do MDB à prefeitura de Rondonópolis, o deputado estadual Thiago Silva (MDB) defende a industrialização como o próximo passo para o desenvolvimento econômico e social da cidade.

Ele confirma sua intenção de disputar o pleito que se avizinha e diz que, em caso de eleito, pretende recolocar o Município na posição de protagonista na região Centro-Oeste.

“Nós queremos uma gestão mais moderna, inclusiva e empreendedora, que recupere o protagonismo na captação de novas empresas. Eu tenho uma grande preocupação com a queda da arrecadação com o prolongamento dos trilhos da ferrovia e vejo que pouquíssimas empresas vieram para Rondonópolis ultimamente. Essa situação é algo que o próximo gestor precisa encarar. Nossa cidade precisa ser referência na implantação de indústrias e na geração de empregos e renda”, afirmou.

Crítico da gestão do prefeito José Carlos do Pátio (PSB), ele defende uma gestão que priorize o desenvolvimento econômico e social.