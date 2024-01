Os vereadores votaram ainda na sessão os itens de Lei Ordinária (em que é necessário somente uma votação) que envolvem o Código Ambiental, Lei de Parcelamento do Solo, Código de Posturas e Lei do Perímetro Urbano. Todos foram aprovados.

“Quando recebemos do Executivo as minutas que compõem o Projeto do Plano Diretor, nossa proposta foi oportunizar à sociedade participação direta e decisiva na construção das novas normas e regras que devem nortear os próximos 30 anos de desenvolvimento de Rondonópolis”, disse Júnior Mendonça, que ao lado dos demais 20 parlamentares municipais, promoveu na Casa de Leis, audiências públicas e câmaras temáticas, com a participação dos diversos segmentos da sociedade e do público em geral.

Sequência

Na próxima semana, a Casa de Leis deve, portanto, dar andamento aos itens que precisam passar pela segunda votação, e também apreciar as emendas. O vereador Subtenente Guinâncio (PSDB), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), lembrou que já são 24 emendas, e que esse número ainda pode aumentar.

Guinâncio destacou ainda que, como não há consenso entre os vereadores sobre o conteúdo de emendas, a decisão foi de votar o texto da forma como foi enviado pelo Executivo.