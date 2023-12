A Câmara Municipal de Rondonópolis aprovou, na sessão de ontem (6), a autorização para a abertura de um crédito suplementar no orçamento municipal para que o prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB) faça o pagamento da dívida que o município acumula com o Hospital Psiquiátrico Paulo de Tarso, que é referência em Rondonópolis na recuperação de pessoas com transtornos psicológicos e dependentes químicos.

Conforme noticiado ontem pelo A TRIBUNA, a vice-presidente do hospital, Annemarie Pfann Tomczyk, compareceu nesse mesmo dia à Câmara Municipal para pedir ajuda dos vereadores no sentido de sensibilizar o município a fazer os repasses de recursos estadual e federal que estão em atraso desde julho.

Na oportunidade, o líder do prefeito na Casa de Leis, vereador Reginaldo dos Santos (SD), informou que o município encaminharia um projeto para ser votado na sessão ocorrida ontem, visando efetuar o pagamento.

O valor aprovado para ser repassado ao Hospital Paulo de Tarso foi de R$ 1.045.989,00, que é praticamente a metade do que a direção da unidade cobra de repasses atrasados.

Presidente da Comissão de Saúde da Casa de Leis, a vereadora Marildes Ferreira (PSB) explicou que este valor do Paulo de Tarso estava embutido no projeto encaminhado em regime de urgência pelo Executivo para ser votado ontem pela Câmara que totalizava mais de R$ 2,5 milhões.

Segundo ela, este montante solicitado de abertura de crédito tem como propósito efetuar também o cumprimento de uma sentença judicial a favor dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) e o pagamento do piso dos profissionais de enfermagem.