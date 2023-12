Ainda persistem atrasos de pagamentos de salários de médicos especialistas que prestam serviços para o município. Inicialmente, as reclamações de falta de pagamento estavam relacionadas aos contratados por meio do chamamento público.

- Publicidade -

Agora, as denúncias de atrasos são de profissionais que trabalham por meio da terceirizada Associação de Especialistas Médicos e Profissionais da Saúde (Aempro).

Conforme noticiou o A TRIBUNA, no início do mês a vereadora Kalynka Meirelles (Republicanos), na tribuna da Câmara, denunciou que os especialistas contratados por meio do chamamento público estavam sem receber salários integralmente desde agosto.

Diante da denúncia, o presidente da Câmara Municipal, vereador Júnior Mendonça (PT), determinou que fosse feito um requerimento de informações ao Município para esclarecer os motivos pelos quais os médicos-especialistas estariam sem receber integralmente os salários.

Segundo Kalynka, o município respondeu que já efetuou o pagamento de agosto e que quitaria o restante conforme a entrada de receita do município. “Como o requerimento pede muitas informações sobre esta questão de pagamento dos especialistas, a prefeitura pediu mais 15 dias, a contar do dia 23 de novembro, para apresentar a documentação”, explicou a vereadora.

Esta situação de insegurança com relação os pagamentos, conforme a parlamentar, fez com que muitos profissionais desistissem de prestar serviço para o município.

“Os visitadores (médicos) do Hospital da Lions pararam de ir”, repassou, acrescentando que estes profissionais são contratados pela terceirizada, “que, pelo que chegou até a mim, está sem pagar há quatro meses”.

As denúncias, de acordo com a vereadora, não estão restritas às questões de atrasos salariais dos médicos especialistas, atinge também outros profissionais prestadores de serviços para o município.

“Recebi uma denúncia de que a equipe dos profissionais da fisioterapia do PA Infantil e UTI Municipal estão sem receber desde setembro”, comentou.

Segundo Kalynka, o que ela tem ouvido dos profissionais são relatos de falta de estrutura para trabalhar. “O que tenho escutado é que o cenário é desanimador. Profissionais que atuam na UTI Municipal dizendo que tem que tirar do bolso para comprar, por exemplo, máscaras para ventilação não invasiva e peças de reposição de ventilador mecânico. Um absurdo!”, desabafou Kalynka.

OUTRO LADO

Procurado pelo A TRIBUNA, o Gabinete de Comunicação Social do Paço Municipal informou que não tem débito com terceirizadas.

Ressaltou que quem faz o pagamento para a Aempro é o Consórcio Regional de Saúde Sul de Mato Grosso (Coress/MT) e que desconhece a falta de estrutura na UTI municipal.