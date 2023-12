A prefeitura de Rondonópolis homologou, ontem (30), o concurso público do município. Foram homologados os dois editais: edital 1 para vagas em cadastro reserva para doentes da educação infantil e docentes dos anos iniciais do ensino fundamental; e, o edital 2, com vagas em cadastro reserva para analista instrumental/contador e analista instrumental/fiscal de tributos.

- Publicidade -

Com os resultados finais homologados, o próximo passo deve ser a convocação para que os profissionais tomem posse. Contudo, a prefeitura não informou quando fará a convocação e nem quantos classificados serão convocados.

Na ocasião do lançamento dos editais, a prefeitura havia informado que pretendia convocar professores ainda neste mês de dezembro para que pudessem iniciar o próximo ano letivo já empossados.

O Paço Municipal lançou dois editais para o concurso público, um para vagas para docentes da educação infantil e docentes do ensino fundamental (edital 1), com salários de R$ 4.076,85 e carga horária de 30h, e o edital 2 para vagas reserva de contador e fiscal de tributos, com salários de R$ 6.224,36 para o cargo de fiscal e de R$ 4.149,57 para contador, ambos com carga horária de 30h.

As provas objetivas para os dois concursos foram aplicadas em 8 de outubro. Para as vagas de professor, os candidatos fizeram também prova de redação, cujo resultado foi divulgado no último dia 14, e prova de títulos. O resultado final do concurso para professores foi divulgado na última segunda-feira (28).