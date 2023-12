O verão começa hoje (22) e Rondonópolis deve ter uma estação com temperaturas acima da média para o período e chuvas abaixo da média. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que aponta ainda que podem ocorrer novas ondas de calor em função da permanência do El Niño. Para os primeiros dias do verão, a previsão é de chuva com temperaturas menos extremas em Rondonópolis.

O verão segue até 20 de março e é marcado pela elevação da temperatura em todo o Brasil devido à posição da Terra em relação ao Sol mais ao sul, tornando os dias mais longos do que as noites e provocando rápidas mudanças nas condições do tempo.

“Portanto, há condição favorável para chuva forte, queda de granizo, vento de intensidade moderada a forte e descargas elétricas”, indica o Inmet.

O Centro-Oeste deve ter chuvas irregulares na maior parte da região ao longo dos três meses de verão. A previsão indica volumes de chuva abaixo da média nos três meses sobre Mato Grosso e oeste de Mato Grosso do Sul, com chuvas condicionadas ao calor e umidade elevada, espacialmente irregulares. Já as temperaturas devem ficar acima da média em todo Mato Grosso.

O Inmet aponta que o El Niño continua causando anomalias climáticas de intensidade forte, com diferenças de 0,5ºC até 2ºC na temperatura no Oceano Pacífico Equatorial, por isso, há uma probabilidade entre 80% e 90% de que as condições de El Niño permaneçam até o trimestre de março/abril/maio de 2024. Já no trimestre abril/maio/junho de 2024, a probabilidade diminui para 60%, indicando um ligeiro enfraquecimento do fenômeno.

Para os primeiros dias do verão, o Inmet prevê chuva e temperatura menos intensas para Rondonópolis. Hoje (22), a previsão é de dia nublado com chuva. A temperatura deve variar entre 32ºC (máxima) e 24ºC (mínima).

Também há previsão de pancadas de chuvas isoladas para o sábado (23) e domingo (24). No sábado, o dia deve ser com muitas nuvens com possibilidade de pancadas de chuva. A temperatura deve ficar entre 24ºC e 32ºC. Já o domingo deve ser nublado com pancadas de chuva isoladas. A temperatura prevista pode variar entre 24ºC e 35ºC.

Na segunda-feira (25), feriado de Natal, também pode ser com chuva. A previsão aponta possibilidade de pancadas de chuvas e trovoadas. A temperatura máxima pode chegar aos 36ºC e a mínima deve ficar em torno de 24ºC.