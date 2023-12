Com a continuidade do El Niño, as anomalias climáticas devem continuar a ocorrer neste mês de dezembro em todo o Brasil. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que as temperaturas devem ficar acima da média histórica para o período em quase todo o País, incluindo Mato Grosso. O mês, contudo, deve ter chuvas mais regulares em quase todas as áreas do Estado, como é o caso de Rondonópolis.

Os meteorologistas indicam que em função da influência do El Niño, que pode chegar ao ápice entre o final de dezembro e início de janeiro, não está descartada a ocorrência de novas ondas de calor neste período. O fenômeno tem previsão de perder força somente em abril de 2024, mas pode continuar até junho.

Em Mato Grosso, as temperaturas podem ficar até 2,5 graus acima da média histórica nos meses de dezembro e janeiro e as chuvas podem ficar abaixo da média. Os dados foram apresentados no I Painel Mato Grosso do Clima, realizado em Cuiabá no início desta semana.

De acordo com a meteorologista Ana Paula Paes, que conduziu a parte técnica do evento, o estado se mantém sob influência do EL Niño. “Ainda é cedo para prever, mas pelas características climáticas apresentadas para os próximos meses, há sim chance de termos em Mato Grosso duas novas ondas de calor, com temperaturas de até 43 graus”, disse.

Além disso, os meteorologistas alertam que com maior umidade e temperatura mais alta, pode aumentar a frequências de temporais e que podem ocasionar altos volumes de chuva localizados em um curto período de tempo, com risco de vendavais.

Conforme o Inmet, dezembro deve começar com temperaturas altas e com chuvas isoladas em Rondonópolis. Para hoje (1º), a previsão é de pancadas de chuvas isoladas que podem ocorrer ao longo do dia, e temperatura podendo atingir 35ºC, com mínima em torno de 24ºC.

Para o fim de semana, o Instituto aponta para mais calor, com os termômetros podendo chegar a 38ºC neste sábado (2) e 39ºC neste domingo (3), enquanto a temperatura mínima deve ficar em torno de 24ºC. O fim de semana deve ser de muitas nuvens e podem ocorrer chuvas isoladas tanto no sábado quanto no domingo.