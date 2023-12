Vivendo um momento de expansão econômica, Rondonópolis tem avanço de 34,59% no Produto Interno Bruto (PIB) entre 2020 e 2021, e sobe 12 posições no ranking nacional de participação dos municípios no PIB, passando de 90ª a 78ª maior economia do Brasil. No Centro-Oeste, o Município também subiu e assumiu o posto de 6ª maior economia.

O PIB dos Municípios 2021 foi divulgado ontem (19) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e os dados apontam ainda que a participação do PIB de Rondonópolis no país aumentou 0,04% em três anos e passou de 0,15% em 2019, para 0,17% em 2020, a 0,19% em 2021.

Esse crescimento na participação fez com que a cidade subisse 22 posições no ranking nacional de participação do PIB, saindo da 100ª colocação em 2019, para a 90ª em 2020, chegando a 78ª em 2021.

Com uma economia que demonstra força, a cidade chegou a 2021 com um PIB de R$ 17.295.644 bilhões. Aumento de 34,59% em relação a 2020, quando o PIB do Município foi de R$ 12.850.052 bilhões.

Em 2021, Rondonópolis também teve o segundo maior PIB de Mato Grosso, atrás somente de Cuiabá, e o 6º da região Centro-Oeste, atrás apenas das quatro capitais – Campo Grande (MS), Cuiabá, Goiânia (GO) e Brasília (DF) – e do município de Anápolis (GO). No Centro-Oeste, Rondonópolis passou de 7ª, em 2020, para 6ª maior economia em 2021, ficando à frente de Aparecida de Goiânia (GO).

O setor de serviços foi um dos principais responsáveis pelo aumento do PIB de Rondonópolis em 2021 e pela elevação da participação nacional. O PIB do setor passou de R$ 5.530 bilhões em 2020 para R$ 8.137.633 bilhões em 2021.