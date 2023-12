Aguardado para ser apreciado na última sessão ordinária deste ano, que está marcada para começar às 8h de hoje (20), o projeto de Lei Complementar do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Rural e Ambiental do Município de Rondonópolis, que está com sete anos de atraso, não deverá estar na pauta de votação. Ontem (19), o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa de Leis, vereador Subtenente Guinancio (PSDB), pediu vistas da matéria.

- Publicidade -

“Como ele tem 15 dias de prazo regimental para devolver a vista, o projeto do Plano Diretor não deve ser votado na sessão de amanhã (hoje)”, antecipou ao A TRIBUNA o presidente da Câmara Municipal, vereador Júnior Mendonça.

A votação do Plano Diretor em 2023, que estava na gaveta há vários anos, foi compromisso assumido pelo presidente da Casa de Leis no início deste ano, quando chegou ao comando da Câmara.

“Era um desejo nosso aprovar (o Plano Diretor) este ano. Mas, com o pedido de vistas, que é uma prerrogativa de cada vereador, vamos esperar a devolução e, em seguida, colocar para ser votado logo no início do ano que vem”, prevê Mendonça.

LOA

Como noticiou o A TRIBUNA, a sessão desta quarta-feira, que foi antecipada para às 8h, entre os vários projetos que devem ser apreciados no plenário da Casa de Leis, está a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LOA), que deverá passar pela segunda votação.