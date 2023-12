O Instituto Municipal de Previdência de Rondonópolis (Impro) divulgou um balanço de 2023, e mesmo cobrando a convocação dos concursados e realização de novos concursos pela prefeitura para reduzir o déficit previdenciário, apontou que fecha o ano com resultados positivos.

- Publicidade -

Segundo o Instituto, o ano deve ser encerrado com patrimônio líquido na casa dos R$ 350 milhões. Os valores estão no último relatório da Atuarial Consultoria e foram apresentados recentemente pelo consultor de investimentos Igor França Garcia. Com esse montante, o Impro destacou que pode arcar com os benefícios dos servidores até 2040.

Conforme o Impro, em 1º de julho de 2015, data que marca o início da atual gestão, o patrimônio líquido era de quase R$ 124 milhões. Em pouco mais de 8 anos, a alta é superior a 180%.

“O expressivo resultado é fruto da política de investimentos implantada há quase uma década e revisada anualmente”, destaca o Instituto.

“São investimentos em instituições com fundos conservadores. Essas aplicações promovem segurança no bem maior dos servidores que é aposentadoria. Hoje somos uma autarquia com solidez, viabilidade financeira e muita sustentabilidade pelas escolhas adotadas no início da gestão”, reforça Lucinete Oliveira, gerente de finanças e investimentos do Impro.

O procurador jurídico do Instituto, Danilo Ikeda, ponderou, contudo, que a reserva financeira da instituição poderia ser ainda maior se o município realizasse concurso público com maior oferta de vagas.

Atualmente, os servidores públicos municipais concursados em atividades são menos de 2.000 e a quantidade de beneficiários (aposentados e pensionistas) já passa de 1.100.

“Hoje temos uma relação de 1,5 servidor em atividade para aposentado ou pensionista, quando o correto seria 5 ativos para 1 beneficiário. Essa situação seria facilmente resolvida com concurso amplo”, reitera.

O diretor executivo do Impro, Roberto Carlos Correa Carvalho complementou que o atual patrimônio líquido do Impro é suficiente para quitar todos os pagamentos previdenciários até meados de 2040.

“Se o Impro acabar neste momento nós teremos dinheiro para pagar aposentados e pensionistas por muitos anos. Mas o amigo servidor pode ficar tranquilo, nosso caixa continua numa curva ascendente. Em 2025, teremos uma grata surpresa que pretendemos anunciar para nossos amigos no começo do ano. Vem coisa por aí”, anunciou. (Com informações da assessoria).