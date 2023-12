A prefeitura começou a instalar ontem (7) a decoração natalina na região central da cidade. Este ano, segundo a Secretaria Municipal de Cultura, receberão as tradicionais luzes de Natal as praças Brasil e dos Carreiros, e nas ruas principais entre as duas praças. O município está investindo pouco mais de R$ 470 mil para decorar as principais vias do centro.

- Publicidade -

De acordo com a Secretaria de Cultura, a previsão é que a iluminação de Natal esteja instalada até a próxima terça-feira (12), quando deve ser inaugurada. A pasta ainda informou ao A TRIBUNA que vai divulgar o cronograma das programações natalinas, que devem contar com apresentações de corais, de música e dança.

Também deve haver atração para as crianças, com a instalação de um parquinho e com a presença da carreta do Papai Noel.

Além da decoração natalina na região central, este ano a secretaria fez uma parceria com empresas locais para instalar a decoração em rotatórias em vários pontos da cidade.

Comerciantes locais temiam, como mostrou o A TRIBUNA na quarta-feira (29 de novembro), que como ocorreu nos anos anteriores, a decoração natalina fosse feita na última hora, de forma improvisada, e não cumpriria com o papel de atrair a população para a região central, onde se concentra a maior parte dos estabelecimentos do comércio, e assim contribuir para as vendas na data mais importante do comércio.