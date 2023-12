Presidente do União Brasil (UB) de Mato Grosso, o governador Mauro Mendes oficializou a empresária Marchiane Fritzen no comando da sigla no município. Ela substituirá o empresário Israel Borges e terá a tarefa de conduzir as conversações da sigla à corrida ao Paço Municipal no que vem.

Depois de anos à frente do DEM e, por último, o UB, que surgiu após fusão com o PSL, Israel afirmou recentemente ao A TRIBUNA que era chegada a hora de passar o ‘bastão’, devendo Marchiane assumir a presidência e o advogado Renato Marcelino Dolce a vice, que também foi oficializado pela direção estadual na função.

Candidata a vice-prefeita na chapa encabeçada pelo empresário Luiz Fernando Homem de Carvalho, o Luizão, que disputou pelo Republicanos e ficou em segundo lugar na eleição de 2020, Marchiane, mesmo sem ainda estar oficializada como presidente da legenda, já vinha se movimentando e dialogando com outras siglas sobre composições do UB à disputa da prefeitura.

“Esta foi somente uma questão de formalização da direção do partido no município (nomeação pela direção estadual). Já estávamos conduzindo, com anuência do governador Mauro Mendes, as conversações sobre composições à sucessão municipal e também a construção da nossa chapa de vereadores, já que queremos que seja bastante forte”.

Reiterou que o UB ainda não fechou questão com qualquer sigla, observando que o posicionamento do partido em Rondonópolis deve passar pelas discussões de alianças costuradas em outros municípios. Em especial, por Cuiabá.

“Assim como qualquer outra sigla, as definições de alianças do nosso partido à eleição do próximo ano passam pela discussão da eleição de Cuiabá”.

CANDIDATURA PRÓPRIA

Marchiane também chegou a ser lançada como pré-candidata a prefeita pelo único representante do UB na Câmara Municipal de Rondonópolis, vereador Marisvaldo Gonçalves. Ele defende que a legenda, que é o partido do governador, seja protagonista na eleição municipal.

Sobre esta possibilidade, Marchiane disse que se este for o entendimento do partido de Mauro Mendes em Rondonópolis, estará à disposição para encabeçar o projeto. “Sou uma pessoa extremamente de grupo. Se o UB assim entender que o meu nome tem viabilidade, pode contar comigo”, atestou.