1 de 4

A jovem Isabele, de 17 anos, é autista não verbal e vem se destacando nas corridas de rua em Rondonópolis. A atividade física tem desempenhado em sua vida um papel crucial no tratamento do autismo, ajudando a melhorar habilidades motoras, coordenação, equilíbrio e desenvolvimento sensorial. Além disso, o exercício físico pode promover interações sociais, reduzir ansiedade, melhorar o sono e contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com autismo.

- Publicidade -

Os pais de Isabele, a psicóloga Érica Rezende Barbieri e Célio Luciano Barbieri, lembram da trajetória ao iniciar o desafio de corridas com a filha. “Mergulhamos de cabeça nesse universo de corridas para promover não apenas um estilo de vida saudável, mas também para proporcionar à nossa filha uma experiência transformadora. E tudo começou pela necessidade de adaptar atividade física em espaços abertos devido sua disfunção sensorial. Nas primeiras tentativas, andávamos 100 metros e ela ficava ansiosa e começava a se morder; foi necessário um longo trabalho até conseguirmos que ela caminhasse em locais abertos”, explicam.

Conforme a terapeuta ocupacional Michelle Casali, no início, Isabele não conseguia ter um bom desempenho no movimento de caminhar na rua devido seu equilíbrio, ajuste muscular e percepção visual não se integrarem.

“As alterações do piso eram um desafio muito significativo para sua disfunção de integração sensorial, mas hoje, apesar de ainda ter dificuldade, já consegue ter uma melhor resposta adaptativa”, argumenta a profissional.

A primeira corrida de rua da jovem foi em dezembro de 2020, e parte do tempo o pai a carregou no colo.

“Acreditávamos que não teria ninguém nos esperando na chegada e foi uma surpresa porque todos estavam nos aplaudindo. Esse apoio foi um estímulo para seguir em frente. Quando terminava a prova, ela queria vir embora rapidamente, mas fomos ficando aos poucos e, atualmente, ela já interage com as pessoas, faz pose para as fotos e se diverte, totalmente adaptada e inserida”, afirma Célio.

A mãe Érica, por sua vez, testemunha os laços afetivos que esse novo estilo de vida tem proporcionado à família. “Participar das corridas de rua se tornou mais do que apenas uma atividade física, é uma oportunidade de compartilhar momentos preciosos, de encorajar nossa filha a explorar novos horizontes, mesmo enfrentando desafios únicos. Percorremos 5km diariamente intercalando caminhada e corridas, e cada passo é uma oportunidade para fortalecer nossos laços familiares, para mostrar à nossa filha que estamos ao seu lado em todas as corridas da vida”, afirma ela.

Nas ruas movimentadas de Rondonópolis, a cada passada, as corridas evidenciam não apenas a determinação de cada corredor, mas também a força singular da Isabele.

“Ela corre com um entusiasmo inigualável, desafiando não só a si mesma, mas também os estigmas que muitas vezes cercam as pessoas com autismo. Cada quilômetro percorrido é uma vitória coletiva. A alegria estampada no rosto dela, ao cruzar a linha de chegada, é a expressão pura de seu triunfo pessoal sobre obstáculos que muitos não compreendem. Nos momentos em que as ruas se transformavam em uma pista de corrida, somos uma equipe unida, enfrentando desafios juntos”, garantem os pais.

O esportista Marcio Boca, narrador de corridas em Rondonópolis, externou que a participação da Isabele nesses eventos tem servido de inspiração para muita gente, inclusive ele.

“Uma das motivações que me levou a narrar corridas é a partida e a chegada. E a Isabele foi a musa inspiradora das corridas, mostrando ao ser humano que nada pode impedir uma pessoa que quer exercitar, e a única pessoa que perde numa corrida é aquela que não acorda cedo pra correr! Desejo que a Isabele continue fazendo de nossas corridas motivação para todos nós. Sua saída e sua chegada nas corridas são um prêmio pra mim, que tanto admira sua força de vontade e entrega! Ela é a musa motivadora das nossas corridas!”, atesta ele.

“Queremos agradecer a comunidade de corredores de Rondonópolis, que não apenas nos acolheu calorosamente, mas também nos ensinou lições valiosas sobre inclusão e aceitação. Eles abraçaram nossa filha, encorajando-a a correr ao seu próprio ritmo, mostrando que a verdadeira competição está em superar nossos próprios limites. Nas corridas de rua em Rondonópolis, aprendemos que o verdadeiro significado da vitória vai além dos troféus ou dos tempos alcançados. Está na coragem de enfrentar desafios, na resiliência diante das adversidades e na união familiar que nos impulsiona a seguir adiante”, finalizam os pais.

Assim o exemplo da Isabele e de sua família vai ensinando, através dessas corridas, que o amor, o apoio mútuo e a determinação são ferramentas poderosas para superar qualquer obstáculo. E mais: que todos podem não apenas para conquistar o asfalto das ruas, mas o coração da vida, abraçando cada passo com amor, aceitação e esperança.