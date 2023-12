Com U$ 280 milhões exportados em novembro, Rondonópolis chega ao penúltimo mês de 2023, acumulando U$ 2.778,52 bilhões em exportações no ano. O montante coloca o Município como o maior exportador de Mato Grosso e 16º do Brasil. Os dados são do Ministério da Indústria e Comércio Exterior e foram divulgados ontem (6).

Em relação ao volume de importações, os dados mostram ainda que, em novembro, a cidade importou um total U$ 93,4 milhões, somando em 2023, U$ 1.026,2 bilhão em importações, o que põe o Município como o maior importador do Estado e 47º do país.

Com as exportações chegando a U$ 2.778,52 bilhões entre janeiro e novembro, e, as importações somando U$ 1.026,2 bilhão, Rondonópolis mantém um superávit de U$ 1.752,32 no período.

Enquanto que o total exportado pela cidade em 2023 representou 10,2% das exportações de Mato Grosso e 0,9% da brasileira, as importações representaram 34,8% de tudo que foi importado no Estado e 0,5% pelo Brasil.

Os dados apontam ainda que houve queda de 0,6% no total exportado por Rondonópolis neste ano com relação a 2022, e redução de 56,4% no total das importações.

Em novembro, contudo, as exportações aumentaram 33,9% em comparação com o mesmo mês de 2022, enquanto as importações tiveram queda de 33,3% na relação entre os dois períodos.

A torta e outros resíduos da extração do óleo de soja foi o principal produto exportado por Rondonópolis entre janeiro e novembro deste ano. A cidade exportou U$ 1,39 bilhão do produto, o que representou 50% do total das exportações no período, aumento de 3,4% com relação ao ano passado.