Três empresas participaram da sessão de licitação, na Câmara Municipal, para construir o Centro Pluricultural do Legislativo. A sessão foi realizada nesta terça-feira (12) e, conforme o secretário Legislativo de Administração, Wendell Girotto, as três empresas foram consideradas habilitadas, sagrando-se vencedora aquela que apresentou menor preço.

- Publicidade -

Contudo, como houve recurso por parte de uma das participantes, o processo segue agora para análise da contestação. A previsão é de que a licitação esteja homologada até o final deste ano e a obra seja iniciada no começo de 2024, após assinatura do contrato.

O Centro Pluricultural do Legislativo está orçado em aproximadamente R$ 20 milhões. O espaço terá três pavimentos e deve contar com teatro, museu, escola do legislativo, auditório e concha acústica para a realização de eventos.

De acordo com o edital da licitação, o projeto prevê uma construção de alvenaria e estrutura mista com três pavimentos, com lajes, elevador e escada, com estrutura em concreto armado para funcionamento do museu, escola do legislativo e o teatro.

O novo prédio ainda deve ter auditório, uma cobertura com concha acústica para eventos culturais e estacionamento no térreo. Ao todo, a construção terá 2.688,71 metros quadrados.

A obra deve ser construída no terreno localizado na frente do prédio da Câmara Municipal, onde funcionou por vários anos o Centro de Saúde Jardim Guanabara.

Para cuidar do espaço, a ideia inicial da Câmara seria a criação de uma fundação, via escola do legislativo, como já existe em outras casas legislativas do país como o Senado e a Câmara Federal.

Nesta proposta, caberia à fundação promover a curadoria do espaço, franqueando o uso por entidades que possuem ligação com o município e também alugando para entidades privadas, dentre outros.