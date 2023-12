O presidente do diretório municipal do PT, Wendell Girotto, afirmou ao A TRIBUNA que a candidatura própria da sigla a prefeito de Rondonópolis é vista com bons olhos pela direção nacional e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O PT local tem como pré-candidato à sucessão do prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB) o empresário Carlos Ernesto Augustin, o Teti, que atualmente ocupa o cargo de assessor especial do Ministério da Agricultura, em Brasília.

Conforme Girotto, com o respaldo da direção nacional, após a participação na Conferência Eleitoral do PT com vistas a 2024, realizada em Brasília, a legenda está preparando para o começo do ano que vem um encontro com as outras siglas – PV e PCdoB -, que formam com o PT a Federação Brasil da Esperança, buscando aprofundar o debate do processo eleitoral e a pré-candidatura de Teti.

“Queremos, neste encontro, bater o martelo sobre a nossa candidatura própria e discutir o processo eleitoral de 2024 com vistas a formação de chapa de vereadores”, antecipou o petista, ressaltando que, além dos partidos, a sigla deve buscar alianças com os partidos do campo progressista, seguindo a orientação nacional.