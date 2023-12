Uma ideia amplamente discutida há vários anos em reportagens produzidas pelo jornal A TRIBUNA voltou ao centro do debate: a construção de um calçadão na região central de Rondonópolis, como já acontece com sucesso em vários importantes municípios brasileiros.

O assunto do calçadão no quadrilátero central foi “ressuscitado” esta semana pelo vereador Adonias Fernandes (MDB), que requereu para a próxima quarta-feira (13), às 19h, a realização de uma audiência pública na sede da Câmara de Diretores Lojistas (CDL).

“O nosso objetivo é ouvir os empresários, os comerciários do centro da cidade e a população em geral que tem interesse de debater o assunto”, argumentou o emedebista.

Segundo Adonias, a ideia é retomar o debate sobre alternativas para tornar o centro da cidade mais atrativo. Uma das alternativas a ser estudada seria a construção de um calçadão, uma ideia debatida no passado, mas que acabou não prosperando.

“Precisamos manter o comércio vivo na região central, que está perdendo força. Então, queremos rediscutir agora a possibilidade de construir um calçadão”, acrescentou.