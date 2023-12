Depois de receber as notificações recomendatórias do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) acerca de problemas constatados por inspeção realizada pelo órgão em unidades básicas de saúde da cidade, a Secretaria Municipal de Saúde informou à reportagem que já deu início às ações para solucionar as irregularidades apontadas.

“A Secretaria Municipal de Saúde segue, de forma detalhada, resolvendo as situações relatadas”, afirmou a pasta.

Como mostrou reportagem do A TRIBUNA deste último fim de semana, o MP, por meio da Promotoria da Cidadania de Rondonópolis, emitiu notificações recomendatórias à Secretaria Municipal de Saúde para solucionar, em um prazo de 30 dias, problemas encontrados em oito unidades básicas de saúde que passaram por vistoria do órgão.

A fiscalização do MP apontou vários problemas identificados, que vão desde a falta de cadeiras de rodas, medicamentos básicos como dipirona e paracetamol, salas e equipes de vacinação, falta de ar-condicionado e telefones, até condições inadequadas de higiene.

As irregularidades ou inadequações foram identificadas pela fiscalização do MP em oito postos de saúde de Rondonópolis: na Estratégia de Saúde da Família (ESF) Jardim Industrial; ESF Verde Teto; ESF Alfredo de Castro II; ESF Parque São Jorge; ESF Cidade de Deus; ESF Belo Horizonte; ESF Margaridas I; e, ESF André Maggi.

Entre as unidades com maior número de irregularidades apontadas pela inspeção está a ESF Verde Teto, onde além da falta de cadeira de rodas e aparelho de nebulização, o MP constatou que não é realizada vacinação por ausência de técnico de enfermagem e de geladeira, que não há telefone próprio e nem mesa ginecológica.

Vários problemas também foram encontrados na ESF Alfredo de Castro II. Segundo o MP, as irregularidades encontradas compreendem a falta de cadeiras de rodas e telefone, ausência de medicamentos em gotas e ondansetrona, inexistência de balança infantil e de aparelho de nebulização.

A inspeção apontou ainda que a unidade não dispõe de mapa com desenho do território de abrangência do ESF, que não são realizadas suturas simples por falta de material, que não possui caneta de alta e baixa rotação para a equipe de saúde bucal e que esta não possui o INE – Identificado Nacional de Equipes, e que somente um cirurgião-dentista atende na unidade, mas desde a inauguração em dezembro de 2022, não realiza nenhum procedimento/atendimento odontológico por falta de materiais.