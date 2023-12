1 de 2

Completando 70 anos de emancipação neste domingo (10/12), Rondonópolis tem acelerado seu processo de verticalização e demonstrado força com a construção e lançamento de inúmeros edifícios que têm transformado o cenário urbano local.

A TMI Investimentos Imobiliários tem sido uma das empresas que mais têm contribuído com essa evolução, ajudando a promover o desenvolvimento e o crescimento do município.

A empresa tem fomentado a economia de Rondonópolis principalmente com a execução de projetos inovadores, que tem se tornado um marco para a construção civil não apenas da cidade, mas do Estado e do Brasil.

O primeiro empreendimento da TMI passou a ser construído em novembro de 2013 e, atualmente, são nove empreendimentos em Rondonópolis, entre entregues, em construção e em lançamento.

Ao fomentar a verticalização da cidade, o diretor da TMI, Thiago Muniz, atesta que a empresa ajuda a baratear os custos dos serviços públicos, como rede de água, esgoto, transporte público, entre outros.

Também fomenta a arrecadação pública ao transformar um terreno que geraria apenas um IPTU em até centenas de IPTUs. Há ainda a geração de empregos, sendo cerca de 600 diretos e 2.000 indiretos, ajudando a gerar renda e dignidade para famílias.

Sempre trazendo novidades ao mercado imobiliário, a TMI foi a primeira na cidade a construir um multicondomínio, agregando espaços comerciais e residenciais, a primeira a construir um empreendimento com apartamentos tipo studio, a primeira a construir uma central de apartamentos decorados, a que ousou construir o prédio mais alto da cidade e agora o maior do Centro-Oeste, entre tantos outros diferenciais.

A TMI também tem chamado a atenção em Rondonópolis ao oferecer melhorias para o ambiente urbano e ações que beneficiam a comunidade, as chamadas gentilezas urbanas.

Assim, a empresa foi pioneira entre as grandes construtoras locais ao propor um olhar voltado para a qualidade de vida dos moradores do seu entorno e para a sociedade em geral, a exemplo do projeto do Parque Linear Aureo Candido Costa, na Avenida dos Estudantes.

Em sua maior ação social, a empresa realiza o Natal Mágico, proporcionando de forma totalmente gratuita à população a maior estrutura e programação natalina da cidade de Rondonópolis. Além de trazer o resgate religioso da celebração, o evento gera um ponto de encontro e lazer para famílias em cada fim de ano, com uma rica programação, uma decoração primorosa e atrativos até então não ofertados na cidade.

“A principal contribuição é que o nosso trabalho gera reflexos positivos em toda a sociedade. A gente melhora o entorno dos nossos empreendimentos, gerando bem estar social. Prova disso é a transformação da Avenida Júlio Campos, primeiro com o Splendore e agora com o Infinity, levando infraestrutura como asfalto, iluminação pública de led, paisagismo com irrigação automática no canteiro central e instalação de área de prestação de pequenos serviços à comunidade”, informa Thiago.

Contudo, o grande marco na economia de Rondonópolis, através da TMI, ainda está iniciando agora com o lançamento do Niraj Towers, na Avenida dos Estudantes, que terão as torres mais altas do Centro-Oeste e estarão entre as três maiores do Brasil.