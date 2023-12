A pujança e o sucesso do município de Rondonópolis, que chega aos 70 anos de emancipação política neste domingo (10/12), têm muito a ver com a coragem e a visão do seu povo, que inova sempre e acredita em seu potencial para crescer.

A avaliação é do pioneiro e empresário Aureo Candido Costa, que faz parte dessa história há 60 anos. “Eu admiro a pujança, a coragem e a visão do povo de Rondonópolis”, afirma.

Tendo chegado em Rondonópolis em 1963, Aureo conta que viu a cidade se transformar e evoluir grandemente ao longo do tempo. Quando aqui chegou, lembra que não havia rede telefônica, água encanada, asfalto e, praticamente, não podia contar com energia elétrica.

“Quando dava sete horas da noite, a gente ouvia muito o barulho do gerador. A energia funcionava a gerador”, recorda.

Sem asfalto, o pioneiro conta que Rondonópolis era conhecida antigamente pelo grande poeirão que se formava sobre a cidade. Ele diz que quem vinha de Campo Grande (MS), ao chegar na região da fazenda Guarita, parte alta da área rural, avistava a cidade no horizonte envolta de uma grande nuvem de poeira, proveniente de uma terra bem avermelhada que se levantava. O primeiro calçamento urbano foi feito pelo então prefeito Hélio Garcia.

Principalmente a partir da década de 1970, Rondonópolis passou a se desenvolver de forma acelerada. Aureo Costa foi um dos visionários e pioneiros que tiveram a coragem de investir no município com os mais diversos empreendimentos imobiliários e comerciais, como a Vila Aurora, o Rondon Plaza Shopping, o Village do Cerrado, o Royal Boulevard, o Unique Higienópolis, o Hotel Comfort, entre outros.

O empresário também ficou conhecido pelas muitas doações de áreas para entidades, instituições, clubes de serviços, igrejas e serviços públicos, destacando para a Universidade Federal (com 60 hectares), ao parque de exposições, ao cemitério municipal, à Cohab Velha, e dezenas de outros na região da Vila Aurora e Sagrada Família. “Particularmente, acho que ainda fiz pouco pela cidade; poderia ter feito mais”, avalia.