O deputado estadual Thiago Silva (MDB) foi agredido, verbalmente, por um servidor comissionado da prefeitura de Rondonópolis, quando fazia, ontem (19), por volta das 10h30, uma visita institucional ao prédio da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat).

“Lamentavelmente, fui atacado por uma pessoa despreparada e que nem deveria estar lá, ocupando uma função pública, já que responde processo por violência doméstica contra mulher”, afirmou Thiago Silva, que registrou um boletim de ocorrência contra o servidor, que também é ex-vereador da cidade.

“Espero que a prefeitura tome providências”, cobrou o parlamentar, acrescentando que deverá tomar medidas judiciais contra o servidor que tentou impedir, “de forma violenta e sem autoridade para tanto”, a sua visita ao prédio que desde segunda-feira abriga os estudantes dos cursos da Unemat em funcionamento da cidade.

O deputado, que estava acompanhado de alguns assessores, explica que foi até o local para se reunir com estudantes e professores dos cursos de Jornalismo e Direito, que contam com duas turmas cada um. Os dois cursos estão funcionando na cidade em virtude de emendas destinadas por Thiago, que somam R$ 2 milhões.

“Ao me ver, ele [servidor] já veio de forma violenta, até parece de maneira orquestrada, proferindo palavras de baixo calão, tentando me impedir de andar pelo prédio e acredito que só não partiu para agressão física porque foi contido por outras pessoas que estavam lá”, contou o deputado, acrescentando que, aparentemente, estava orientado por alguém, com quem conversava ao telefone.

O A TRIBUNA procurou a prefeitura, por meio do Gabinete de Comunicação, na tarde de ontem, para se manifestar sobre o ocorrido. No entanto, a resposta foi de que a gestão desconhecia ainda o fato.