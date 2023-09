As mais de 690 câmeras recebidas pela prefeitura de Rondonópolis do Governo do Estado, por meio do programa Vigia Mais MT, estão há dois meses na cidade sem serem utilizadas.

- Publicidade -

O município ainda não marcou a data de licitação para proceder a instalação dos equipamentos. As câmeras deveriam estar sendo usadas para videomonitoramento em tempo real com o objetivo de contribuir para a segurança pública.

Os equipamentos recebidos por Rondonópolis contém câmeras fixas, câmeras que se movimentam e ainda 40 OCRs, que são as câmeras que identificam restrições em tempo real pelas placas de veículos.

les estão no município desde 15 de julho, mas, até esta quinta-feira (14), apenas uma das câmeras havia sido instalada para testes na esquina da Rua Dom Pedro II com a Avenida Duque de Caxias, Vila Aurora, no Paço Municipal. A promessa era de abrir o processo de licitação ainda no mês de agosto, o que não aconteceu.

No final de julho, o Gabinete de Apoio à Segurança Pública informou ao A TRIBUNA que trabalhava na formulação do termo de referência para fazer a licitação.

O Programa Vigia Mais MT foi lançado pelo Governo do Estado, que forneceria os equipamentos aos municípios, sendo estes os responsáveis pela instalação e manutenção dos mesmos. Para isso, a prefeitura deve fazer um processo de licitação para contratar a empresa que instalará as câmeras e fará a manutenção periódica dos equipamentos.

Após instaladas, as câmeras terão monitoramento em tempo real feito pelo Ciosp e as imagens permanecerão armazenadas no sistema pelo período de 10 dias. Além de ser utilizado pelas forças de segurança, o sistema de monitoramento poderá ser acessado pelo Município.