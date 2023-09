Um homem que estava foragido, com mandado em aberto por homicídio, foi preso em Rondonópolis, após chegar a cidade escondido em um vagão de trem.

- Publicidade -

O caso ocorreu nesta terça-feira (13) e, segundo a Polícia Militar, o homem entrou no trem na cidade de Campinas (SP), permanecendo escondido até chegar a Rondonópolis.

Conforme o boletim de ocorrência, a empresa Rumo acionou a Polícia Militar após a segurança do terminal ferroviário localizar o indivíduo que viajou clandestinamente em um dos vagões de trem da empresa.

Ainda, de acordo com a polícia, ao realizar a checagem do indivíduo, ficou constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele por homicídio. O homem foi então detido e encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis.

O suspeito confirmou aos policiais que entrou no vagão do trem em Campinas e viajou escondido até Rondonópolis, onde acabou detido pelos seguranças.

A empresa relatou aos policiais que não identificou a ocorrência de furto ou danos no vagão do trem onde o indivíduo se escondeu. A polícia não informou a identidade do “caronista”.