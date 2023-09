Os acadêmicos das dez turmas especiais da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), em Rondonópolis, estão cobrando melhorias no prédio construído no terreno do antigo aeroporto, na saída para Cuiabá.

Os mais de 700 estudantes das turmas que funcionam em Rondonópolis estão tendo aulas desde o último dia 18 de agosto na estrutura construída pela prefeitura por meio de uma parceria público-privada para sediar o campus da instituição na cidade.

O acadêmico do curso de direito, Daniel da Silva Gonçalves, relatou ao A TRIBUNA algumas deficiências encontradas no local, como vazamentos nos banheiros, iluminação precária no entorno, falta de bebedores e também de ares-condicionados, cadeiras e mesas na biblioteca.

“Depois de muita luta, conseguimos ter aula no novo prédio. Ficamos felizes, mas existem algumas deficiências estruturais que precisam ser resolvidas para dar melhores condições de estudos para nós”, destacou Daniel.

Segundo ele, alguns problemas, como melhorias na iluminação dos blocos, bebedouros e a falta de banheiros para atender os alunos já foram resolvidos junto à Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secit), que é comandada pela secretária Neiva de Col.

“Quando chegamos, o banheiro mais próximo ficava cerca de 250 metros. A gente reclamou e a secretária viabilizou um mais próximo. Só que ainda tem problemas de vazamento”, pontuou o estudante. ”A iluminação precária no entorno do prédio também preocupa pela questão da segurança”, acrescentou

Segundo ele, uma outra questão que tem incomodado os estudantes é a precariedade da biblioteca. “Além de poucos livros, não têm mesas, cadeiras e ar-condicionado. É insalubre. Imagina as funcionárias terem que ficar lá o dia todo neste calorão que tem feito. Sem condições”, lamentou.

Sobre a questão do ar-condicionado, ele adiantou que, diante da cobrança dos acadêmicos, a direção do Núcleo Pedagógico de Rondonópolis da Unemat prometeu enviar, na próxima semana, seis ares-condicionados.

Todavia, ele ressaltou que o grande problema é saber qual é responsabilidade do município e da Unemat à manutenção do prédio.

“Temos este processo aí de cessão do prédio pela Prefeitura para a universidade. Ainda não está bem claro, o que dificulta a solução dos problemas”, frisou Daniel.

Segundo ele, diante das dificuldades encontradas pelos estudantes no novo prédio da Unemat em Rondonópolis, o Diretório Municipal dos Estudantes (DCE) “Vilma Moreira” notificou extrajudicialmente a prefeitura de Rondonópolis e a reitoria da Unemat cobrando melhorias.