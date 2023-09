A prefeitura de Rondonópolis avalia a possibilidade de propor uma ação judicial para barrar a mudança do traçado de expansão dos trilhos da ferrovia em direção ao norte do Estado.

A medida, que está sendo estudada pela Procuradoria Geral do Município, segundo apurou este jornal, foi solicitada pelo prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB), já que a Rumo, responsável pela implantação e construção do modal ferroviário, se negou, durante reunião realizada na manhã desta quinta-feira (31), no Paço Municipal, a suspender a execução do traçado da linha férrea, que teria sido alterado sem o conhecimento do município e sem discutir com a sociedade rondonopolitana.

“Não está descartado buscar a Justiça. O prefeito pediu que nós (Procuradoria) examinemos a possibilidade da prefeitura ingressar judicialmente para suspender a execução deste traçado dos trilhos da ferrovia que foi alterado sem uma discussão com a sociedade”, disse o procurador-geral do município, Rafael Santos de Oliveira.

“Esta medida foi solicitada porque a Rumo recusou a nossa sugestão de suspender a execução deste projeto até que a comissão técnica, que será montada pelo município e a empresa, encontre alternativas viáveis para a expansão dos trilhos”, explicou o procurador.

“Este trajeto que querem levar adiante causará muitos transtornos, afetando a vida cotidiana de moradores de bairros que ficarão bem próximos dos trilhos da ferrovia e conviverão com riscos constantes de acidentes. Sem contar também que ele (trajeto) causará impactos ao Parque Estadual Dom Osório e à Aldeia Indígena”.

Ele adiantou que, até a próxima semana, já deverá ter uma decisão sobre se o município acionará o Poder Judiciário para barrar a alteração do traçado. “Estamos estudando e até a próxima semana pretendemos chegar a um consenso sobre isso”, reforçou.