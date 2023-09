Um documento deve ser elaborado, hoje (19), para pedir à Prefeitura de Rondonópolis e à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) que não autorizem a alteração do traçado dos trilhos da ferrovia da empresa Rumo dentro do município de Rondonópolis.

- Publicidade -

A decisão de redigir o documento foi tomada durante audiência pública realizada na noite do último dia 14, onde se debateu o impacto que a alteração da linha causará aos bairros da cidade, principalmente aqueles localizados na região Salmen.

É o caso do Residencial Maria Amélia, que terá os trilhos passando cerca de 30 metros das casas dos moradores.

“Vamos reunir amanhã (hoje), às 14h, na Câmara Municipal, os representantes de todas as entidades que estavam na audiência pública para elaborar este documento”, disse ontem o vereador Adonias Fernandes (MDB), autor da convocação da audiência. Segundo ele, o documento deve ser encaminhado também para Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Entre as entidades que devem assinar o documento, estão a União das Associações de Moradores da Região Salmen (Unisal), União Rondonopolitana de Associações de Moradores de Bairros (Uramb), além de professores da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), como é o caso do doutor Aguinaldo Gomes Rocha.

O professor Aguinaldo, inclusive, foi o primeiro a denunciar que a Rumo não estava seguindo o traçado de ampliação dos trilhos da ferrovia de Rondonópolis até Lucas do Rio Verde, no médio norte do Estado, conforme solicitou o licenciamento ambiental para a Sema, em reportagem publicada no A TRIBUNA no dia 3 de junho deste ano.

“Além dos transtornos para os moradores de bairros da região Salmen, onde passará praticamente dentro de bairros como o Maria Amélia e Rosa Bororo, este novo traçado que querem fazer também pode impactar a região da Vila Operária, passando cerca de 6 km. Estamos preocupados com isso e não podemos permitir que aconteça”, reforçou o vereador emedebista.

Na audiência pública de quinta-feira passada, por exemplo, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra) apresentou um estudo técnico que fez sobre esta alteração do traçado.

Além da segregação social, a partir da divisão da cidade pela linha férrea, a aproximação dos trilhos dos bairros pode causar desvalorização, bem como comprometer a estrutura das moradias e a segurança dos moradores, com o aumento dos riscos de acidentes.