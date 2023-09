Um abaixo-assinado, com mais de 1.200 assinaturas, foi protocolado na Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), na quarta-feira (6), pedindo o indeferimento da solicitação da Rumo S/A para a alteração no projeto de expansão dos trilhos da ferrovia de Rondonópolis ao norte do Estado.

Pelo novo traçado que a empresa pretende executar, que é 17k menor do que o projeto original, os trilhos da ferrovia, caso o pedido de alteração seja aprovado pela Sema, cortará áreas de preservação ambiental, passará próximo do Exército e praticamente dentro de bairros da região Salmen, como Maria Amélia e Rosa Bororo.

De acordo com o professor doutor da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), Aguinaldo Gomes Rocha, o abaixo-assinado foi idealizado por moradores de bairros que serão afetados pela alteração do traçado.

Em reportagem publicada pelo A TRIBUNA, na edição de 3 de junho deste ano, Aguinaldo alertou que a empresa não estaria seguindo o traçado de expansão da linha férrea que foi solicitado para o licenciamento ambiental junto a Sema.

Ele apontou, na oportunidade, que a alteração era motivada por questões meramente econômicas, já que no projeto que houve a licença prévia da Sema, por exemplo, estava prevista a construção de uma ponte ferroviária sobre o Rio Vermelho, com quase dois quilômetros.