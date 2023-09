Uma audiência pública, marcada para a noite de hoje (14), a partir das 19h, na Câmara Municipal, vai debater o impacto que a alteração no traçado de expansão da ferrovia da empresa Rumo causará aos bairros da região Salmen. Os trilhos vão seguir de Rondonópolis até Lucas do Rio Verde, no médio norte do Estado, mas teve o seu projeto inicial modificado.

Conforme já foi amplamente noticiado, a alteração no traçado, para encurtar caminho, foi requerido à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) pela empresa responsável pela construção e administração do modal.

“Esta audiência será uma oportunidade para que a população possa conhecer e debater os impactos dessa mudança de trajeto que a Rumo está propondo, com a finalidade de reduzir custos. A grande questão é que a ferrovia agora vai passar praticamente dentro da cidade, afetando a vida de moradores de vários bairros da região Salmen”, afirma o vereador Adonias Fernandes (MDB), autor da proposta que resultou na audiência pública.

“É importante a participação da comunidade, que deve estar mobilizada para impedir esta alteração que a empresa pretende fazer no seu projeto de levar os trilhos até o médio norte do Estado. Essa mudança de rota, alterando o projeto original, trazendo a ferrovia para o perímetro urbano, vai impactar negativamente a vida de muita gente. A hora para impedir é agora”, avisou o emedebista.