A previsão é de possibilidade de pancadas de chuvas isoladas pela manhã. No período da tarde, podem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas e a noite também pode chover de forma isolada.

A previsão é de possibilidade de pancadas de chuvas isoladas pela manhã. No período da tarde, podem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas e a noite também pode chover de forma isolada.

Para hoje (14), o Inmet prevê que a temperatura máxima não passe dos 35ºC e a cidade pode registrar mínima de 20ºC. A umidade relativa do ar também deve melhorar com índices mínimos em torno de 40%.

Conforme o Inmet, a temperatura chegou aos 38,3ºC na tarde de ontem em Rondonópolis, caindo após as 14h. No final da tarde, os termômetros marcavam máxima de 24ºC na cidade.

Após o fenômeno que, segundo a meteorologia, acontece quando a umidade relativa do ar está baixa, permitindo a suspensão de partículas no ar (areia e poeira) e o seu transporte para quilômetros de distância pelos ventos, a temperatura também caiu mais de 14ºC.

Árvores chegaram a cair com a força dos ventos. Na Rua Otávio Pitaluga, na região da Vila Aurora, uma grande árvore caiu e precisou ser retirada com urgência. Houve ainda o registro de queda de outras árvores na região.

Depois de ser apontada como a segunda cidade mais quente do Brasil nesta terça-feira (12), com 40,7ºC registrados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ficando atrás somente de Cuiabá, que registrou 41,3ºC, Rondonópolis foi atingida ontem por fortes ventos que causaram uma tempestade de poeira.

Na sexta-feira (15), as temperaturas devem ser praticamente as mesmas previstas para hoje, com máxima até 35ºC e mínima de 21ºC. O tempo deve permanecer nublado podendo ocorrer pancadas de chuva ao longo do dia. A umidade relativa do ar deve marcar índices mínimos de 30%.

No fim de semana, contudo, a previsão é de que o calorão volte com tudo. No sábado (16) e no domingo (17), a temperatura pode chegar aos 41ºC na cidade. As mínimas devem ser de 22ºC no sábado e 24ºC no domingo.

A umidade relativa do ar também volta a cair e deve ficar com índices mínimos de 20% nos dois dias. Mesmo com o calor, e umidade baixa, a previsão é de que possam ocorrer pancadas de chuvas isoladas tanto no sábado como no domingo.