A empresária Marchiane Fritzen, que assumirá a presidência do União Brasil de Rondonópolis, disse ontem (4) ao A TRIBUNA que o debate sobre a sucessão municipal no próximo ano deve ir além da polarização entre “direita” e “esquerda”. Além disso, adiantou que a sigla não deve fechar, antecipadamente, questão sobre alianças para a disputa do comando do Palácio da Cidadania.

“Entendemos que o debate deve ser pautado no projeto da sigla para 2026 e nas questões de Rondonópolis, no que é melhor para que a cidade siga se desenvolvendo exponencialmente”, enfatizou Marchiane que, no ano passado, apoiou a candidatura à reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado por Lula.

A empresária reiterou que o União Brasil não deve fechar questão, antecipadamente, com qualquer pré-candidatura à prefeitura, uma vez que, segundo ela, o posicionamento da sigla deve passar pelas discussões de alianças costuradas em outros municípios. Em especial, por Cuiabá.