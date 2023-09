O novo sistema voltou a funcionar no início desta semana, porém inconsistências e indisponibilidade de alguns serviços como emissão de CND e alvarás seguem sem funcionar.

Inconsistências também continuam ocorrendo em alguns casos para a emissão de notas fiscais eletrônicas. Os problemas vêm se arrastando desde 1º de setembro, quando o município informou o início das mudanças no sistema tributário eletrônico, e um verdadeiro “apagão” ocorreu.

Contribuintes de Rondonópolis ainda enfrentam problemas com o novo sistema tributário implantado pela prefeitura. Os relatos são de impossibilidade de impressão de CND e alvarás, serviços ainda indisponíveis no novo sistema eletrônico.

De acordo com o Paço Municipal, o sistema de emissão de nota fiscal eletrônica seria substituído por um novo a partir das 20 horas do dia 1º de setembro, processo que seguiria até a manhã do dia 5.

A Secretaria de Receita havia informado que os dados dos contribuintes seriam migrados automaticamente e uma nova página seria colocada no ar.

A estimativa era de que o novo sistema estivesse operando normalmente às 07h59 do dia 5 de setembro. O prazo, entretanto, não foi cumprido e, somente no dia 11, o novo sistema foi posto em funcionamento.