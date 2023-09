O impasse entre a prefeitura de Rondonópolis e a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) parece que está chegando ao fim. A solução que está sendo articulada prevê a aprovação de uma lei de cessão de uso por cinco anos para que a universidade passe a funcionar na estrutura construída por meio de parceria entre o Executivo Municipal e a iniciativa privada, na área do antigo aeroporto, saída para Cuiabá.

O projeto de lei, que deve ser encaminhado pelo prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB) à Câmara Municipal até a próxima semana, segundo informou o presidente da Comissão de Educação e líder do chefe do executivo na Casa de Leis, vereador Reginaldo Santos (SD), estabelecerá a cessão de uso por cinco anos, que será o prazo para que a Unemat implante definitivamente o campus no município.

Este encaminhamento foi feito durante reunião intermediada pelo senador Mauro Carvalho (UB) entre o prefeito e a reitora da Unemat, Vera Maquêa. A reunião ocorreu na manhã de ontem (11), no Paço Municipal.

“O município deve elaborar o projeto e esperamos que até a próxima semana esteja na Câmara para ser discutido e votado”, enfatizou Reginaldo.

Atualmente, a Unemat conta com cerca de 10 turmas especiais de cursos em funcionamento em Rondonópolis, com aulas ministradas aos cerca de 700 estudantes em prédios de escolas estaduais.

“Após a aprovação desta lei, os estudantes das turmas especiais que têm aulas em escolas do Estado poderão ser transferidos para lá (prédio construído no antigo aeroporto)”, comentou o parlamentar.

A lei a ser encaminhada à Câmara deverá estabelecer ainda que, quando houver, neste período de cinco anos, a implantação do campus da Unemat em Rondonópolis, automaticamente o município deve fazer a doação da estrutura em definitivo à instituição.

A universidade ainda não tem prazo definido de quando acontecerá a implantação do campus. De acordo com que foi informado pela assessoria do Paço, a reitora Vera Maquêa afirmou na reunião que a instituição fará estudos de viabilidade para definir a respeito.

O senador Mauro Carvalho considerou que foi dado um passo importante para a implantação do campus em Rondonópolis. “Hoje estamos criando um ambiente favorável para fazer essa implantação”, afirmou o senador.

POLÊMICA

O impasse sobre a destinação do prédio construído na área do antigo aeroporto para o funcionamento da Unemat, em Rondonópolis, teve início há pouco mais de um ano, quando as obras começaram a ser finalizadas

A Unemat dizia que aguardava o Município oficializar a cessão de uso ou doação do prédio para que a universidade pudesse chegar às devidas definições e transformar o novo prédio um campus avançado.

O Município, por outro lado, alegava que vinha mantendo o diálogo com a universidade, sem confirmar se oficializaria ou não a doação ou cessão do prédio para o funcionamento da universidade.

DEPUTADO CONSIDERA QUE HOUVE UM AVANÇO

Com o andamento dos trâmites para garantir que a Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat) de Rondonópolis possa ocupar o prédio construído em parceria entre o município e a iniciativa privada, o deputado estadual Thiago Silva (MDB) considerou ser um avanço que vai beneficiar toda a classe acadêmica. Ele destacou que se reuniu com o senador Mauro Carvalho, no mês de agosto, em Brasília, para tratar desse assunto.

“Na verdade, naquela oportunidade, pedimos apoio ao senador Mauro Carvalho, com o objetivo de dar celeridade neste processo de transferência da área do município para a Universidade. Infelizmente, hoje cerca de 700 alunos da Unemat de Rondonópolis estudam de maneira improvisada e provisória em prédios de escolas estaduais, sendo que a comunidade acadêmica cobra rapidez da prefeitura para doar a área para a instituição de ensino superior. Precisávamos desta união de forças para concretizarmos a entrega desse prédio que trará conforto e autonomia para a Unemat”, comentou o parlamentar estadual.

Durante o encontro que teve com o senador, Thiago Silva repassou que Mauro disse que era preciso buscar uma solução em conjunto, pois a cidade de Rondonópolis e os estudantes merecem e necessitam de uma estrutura própria da Universidade.

Thiago Silva também se colocou à disposição para destinar emendas parlamentares para criação de mais cursos e vagas e auxiliar a Unemat na compra de móveis e mobiliário necessário para a instalação dos estudantes no novo prédio.

Ele também já destinou cerca de R$ 3 milhões para a abertura dos cursos de Jornalismo e Direito, a criação do Cursinho Professora Vilma Moreira e demais ações para fortalecer e expandir a Universidade em Rondonópolis.