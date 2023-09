As parcerias entre o Governo do Estado e o Município de Rondonópolis estão surtindo bons resultados e serão ampliadas. O assunto foi tema de uma reunião realizada nesta terça-feira (05) entre o governador Mauro Mendes e o presidente do Sanear, Paulo José Correia, que representou o Paço. O encontro ocorreu no gabinete do governador em Cuiabá e o foco central foram os investimentos em infraestrutura.

“Conversamos sobre as obras nos distritos industriais, a duplicação do anel viário, a finalização da pavimentação no bairro Sagrada Família e também sobre outras ações que pretendemos realizar em conjunto. Foi um diálogo muito produtivo”, avalia Paulo José.

Durante a reunião, o governador foi informado que as obras de pavimentação e drenagem do Distrito Industrial Paulo Cabral estão 70% concluídas.

O distrito, que é o mais antigos da cidade, recebeu um sistema completo para escoamento de águas pluviais. As vias estão sendo pavimentadas com asfalto do tipo CBUQ com cerca de 10 centímetros de espessura. O investimento total passa de R$ 73 milhões.

“O governador ficou satisfeito e já está programando a vinda para a inauguração. Também conversamos sobre as obras no Distrito Vetorasso, onde estão sendo investidos outros R$ 70 milhões, e reiteramos nossa parceria para estruturação do Distrito Razia. São obras reivindicadas há muito tempo e que vão impulsionar o desenvolvimento industrial”, destacou o presidente do Sanear.

Em relação à duplicação do Anel Viário Conrado Sales Brito, o governador aguarda apenas a conclusão do projeto técnico para dar início ao convênio entre o município e o Estado. Também está em fase final o projeto para retomada da pavimentação das vias restantes do bairro Sagrada Família. A meta é asfaltar todas as ruas.