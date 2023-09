Os deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) votaram pela aprovação, de forma unânime, de uma Moção de Repúdio ao servidor comissionado da Prefeitura de Rondonópolis e ex-vereador Alcimar Machado Borges, “pelo desrespeito e crime por difamação e agressão contra o parlamentar Thiago Silva (MDB)”.

O ato ocorreu na manhã de terça-feira (19), durante o exercício do mandato por parte do deputado em visita institucional ao novo prédio da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat).

“Fomos à Unemat para reunir com os acadêmicos e docentes para tratar e debater sobre novos investimentos e verificar as instalações e estrutura do novo prédio que foi construído em parceria com a iniciativa privada. Lembro que essa instituição não é do prefeito, do vereador, do deputado e, sim, do cidadão que paga os seus impostos. E como representante da sociedade, temos mais do que o dever de atender os anseios da comunidade acadêmica e consolidar a Unemat no município”, esclarece o deputado.

O presidente da Assembleia Legislativa e deputado estadual Eduardo Botelho (UB) expôs que não é aceitável esse tipo de atitude e lamentou a postura de Alcimar Borges, ainda por ter ocupado o cargo de vereador em Rondonópolis.