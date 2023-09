Alunos da Escola Militar Tiradentes “Major PM Ernestino Veríssimo da Silva”, de Rondonópolis, estiveram ontem (6) em uma visita às instalações do A TRIBUNA e puderam conhecer todo o processo de produção do jornal, desde o trabalho na redação à impressão do periódico. A visita contou com 18 alunos do 2º ano do Ensino Médio que trabalham num projeto de jornal na escola.

Os estudantes foram recebidos por jornalistas da casa, que apresentaram a eles como se dá o processo diário de produção deste veículo de comunicação. Eles conheceram a redação e a gráfica do A TRIBUNA e puderam entender todos os passos, da pauta, da reportagem, edição e impressão.