A Vigilância Sanitária do Município está realizando uma ação de vistoria em todos os açougues, supermercados, mercados, padarias e demais estabelecimentos que comercializam produtos de origem animal em Rondonópolis.

O trabalho intensificado já teve início e deve seguir pelos próximos dias. A intenção é garantir segurança à saúde da população.

Segundo o superintendente de Vigilância em Saúde do Município, Paulo Padin, os fiscais verificam se os produtos são manipulados, produzidos, armazenados e expostos conforme as normas vigentes.

“O objetivo principal é garantir que as carnes e embutidos comercializados na cidade estejam de acordo com as normas e, assim, garantir que a população tenha um alimento de qualidade, que atenda as normas sanitárias”, explica.

Padin destaca ainda que as empresas em que forem identificadas irregularidades na manipulação, armazenamento e produção de carnes e embutidos serão notificadas para que se adaptam às normas sanitárias e aquelas que não se adequarem nos prazos estabelecidos podem ser multadas e até embargadas.

A carne e os produtos derivados são considerados alimentos com alto potencial de risco, pois têm maior possibilidade de serem contaminados durante qualquer uma de suas etapas de produção. Esses riscos podem ser evitados com boas práticas de manuseio de alimentos.

De acordo com Padin, é importante ressaltar que a legislação sanitária é uma referência que estabelece critérios de higiene em manipulação de alimentos e de boas práticas operacionais, desde o armazenamento, a produção, a distribuição, o transporte, a exposição e a venda dos produtos alimentares, por isso, seguir a legislação é fundamental e uma forma de se preocupar com o consumidor, garantindo a qualidade dos produtos e segurança à saúde da população.