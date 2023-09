O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê mais uma semana de muito calor em Rondonópolis, mas com possibilidades de pancadas de chuvas ao longo da semana.

O calorão vai continuar intenso e a temperatura máxima pode chegar aos 42ºC. A partir da quinta-feira (14), o calorão deve dar uma diminuída, com a máxima ficando em torno dos 30ºC.

A previsão do Inmet é de calor intenso hoje (12), com a temperatura máxima podendo atingir 41ºC. Já a mínima não deve passar dos 23ºC. O Instituto prevê um dia com muitas nuvens, mas não indica possibilidade de chuva. A umidade relativa do ar estará bastante baixa, chegando a índice mínimo de 10%.